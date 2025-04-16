Реконструкцию очистных сооружений под Солнечногорском завершат в 2025 году

Комплекс очистных сооружений канализации в деревне Осипово под Солнечногорском модернизируют в текущем году. Благодаря этим работам качество коммунальных услуг улучшится для порядка 65 тысяч жителей.

За более чем 50 лет эксплуатации очистные сооружения устарели и износились, поэтому приняли решение построить новый комплекс на участке площадью почти 190 тысяч квадратных метров. На объекте внедрят современные технологии очистки воды и обработки осадка, при этом доля отечественного оборудования составит не менее 60%.

Подрядчик работает на всех объектах территории, включая административное и производственное здания, здание доочистки и ультрафиолетового обеззараживания, насосные станции, отстойники. Специалисты прокладывают внешние сети.

После завершения модернизации мощность комплекса достигнет 27 тысяч кубометров в сутки, а максимальная производительность составит 1744 кубометра в час.

«Реконструкцию комплекса очистных сооружений в Осипово ведут по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках федеральной программы „Оздоровление Волги“. Уже в мае специалисты проведут испытания всего комплекса, а в октябре произведут переключение системы со старых очистных на новые», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В результате модернизации концентрация остаточных загрязнений снизится до уровней, соответствующих требованиям к качеству воды для объектов рыбохозяйственного назначения, расположенных на реке Сестра.

Очистные сооружения в Солнечногорске были запущены в 1971 году, они принимают сточные воды от жилой и промышленной застройки Солнечногорска, а также деревень Талаево и Тимоново.