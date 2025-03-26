Реконструкцию набережной реки Коломенки завершили в Коломне

Концепция благоустройства прибрежной зоны реки Коломенки победила в шестом всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды в малых городах. Вблизи водоема обустроили современный и уютный уголок для жителей и гостей Коломны: установили уличное освещение и скамейки, разместили клумбы и газоны.

Помимо этого, рабочие проложили пешеходные дорожки, построили детские площадки, оборудовали удобный спуск со стороны улицы Октябрьской Революции. На пляж привезли белоснежный кварцевый песок, а вблизи воды установили лежаки, зонтики, качели, туалеты с душевыми и дополнительные лавочки с урнами.

Заместитель главы городского округа Коломна Сергей Цаплинский подчеркнул, что современная городская среда должна быть безопасной, комфортной и разнообразной.

«Поэтому создание благоприятных условий для жителей, улучшение качества городской среды — это наши приоритеты», — пояснил он.

Отметим, что в этом году вблизи реки Коломенки планируют построить фудкорт с павильонами под одной крышей.