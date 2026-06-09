Реконструкцию музея-заповедника в Чехове завершат в 2029 году

Масштабное обновление музея «Мелихово» началось в 2023 году по указанию губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Работы проходят в два этапа.

На первом этапе планируют комплексно благоустроить территорию, построить визит-центр, отреставрировать флигель-кухню, конюшню с каретным сараем, флигель «Чайка», дом прислуги, пожарный сарай и баню.

Сейчас продолжается обновление бывшего административного здания, где укладывают кровельное покрытие на крыше и веранде-пристройке. Рабочие уже сделали новый фундамент, заменили полы, окна и двери, а также отреставрировали внутренние стены и перегородки. После завершения работ здесь появится выставка, посвященная истории музея-заповедника.

Также построили инженерно-технический комплекс и стоянки для музейных автобусов, специальной техники и личного транспорта гостей. Обновили и проложили новые пешеходные коммуникации, чтобы гости могли комфортно передвигаться по ним в любую погоду. Кроме того, разбили газоны и цветники, установили малые архитектурные формы, ограждения и указатели.

На втором этапе построят «Чехов-центр» и арт-кампусы, а также благоустроят дальний пруд, мемориальный и театральный сады.