Реконструкцию мемориального комплекса в Протвине завершили на 90%

Временно исполняющий обязанности главы городского округа Серпухов Алексей Шимко оценил ход работ по обновлению мемориального комплекса «Рубеж обороны» в Протвине. Реконструкция близка к завершению — выполнено уже около 90% всех запланированных мероприятий.

На сегодняшний день проведены демонтажные работы, выполнена чистовая отделка и штукатурка, обработаны бетонные поверхности грунтовкой, уложено асфальтовое покрытие тротуара и установлен бортовой камень. Центральный куб облицован керамогранитом. Кроме того, полностью восстановлены артиллерийские орудия — все семь экспонатов очищены и окрашены.

«Подрядчик сейчас заканчивает облицовку стен мемориала, а также занимается высадкой цветов на клумбы», — отметил Алексей Шимко

Протвинцы планируют отметить 80-летие Великой Победы именно на обновленном «Рубеже обороны», который был открыт в 1983 году. Напомним, что в октябре 1941 года здесь шли ожесточенные бои. Полное завершение реконструкции намечено на 7 мая.