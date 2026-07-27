Реконструкцию Ледового дворца «Витязь» начали в Подольске

В Подольске начались работы по реконструкции Ледового дворца «Витязь». На территории обновляют экстерьер спортивного объекта: заменяют кровлю, ремонтируют главный вход и реставрируют три входные лестницы.

Особое внимание уделяют восстановлению исторической скульптурной композиции «Витязь, поражающий змея», являющейся архитектурным символом арены.

Параллельно внедряются энергоэффективные технологии. Полностью модернизируется система освещения на главной арене, фасаде здания и прилегающей территории. Замена оборудования на светодиодные решения позволит сократить потребление электроэнергии почти на 60%.

Для удобства посетителей уже отремонтировали асфальтовое покрытие подъездных путей и парковок, нанесли свежую разметку, заменили бордюрные ограждения. Завершение всех этапов запланировано к празднованию Дня города. Ключевая задача работ — создание комфортной среды для спортсменов и зрителей.