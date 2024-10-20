Реконструкцию культурно-досугового центра «Протон» в Протвине завершили на 93%

На данный момент строительная готовность объекта составляет 93%. Работы по электрике и слаботочной системе выполнены на 90%, завершаются пусконаладочные работы инженерных систем. Одной из сложных задач в процессе ремонта стала кровля здания, которая теперь полностью обновлена. Благоустройство территории выполнено на 90%, и в ближайшие дни подрядчик обещает завершить озеленение заднего двора. Поставка нового оборудования запланирована на следующую неделю.

Все этапы работ находятся под строгим контролем. Следующий визит на объект запланирован на 11 ноября. Открытие обновленного КДЦ «Протон» ожидается в середине декабря.

Новый культурно-досуговый центр станет местом притяжения для жителей и гостей Протвино. Его с нетерпением ждут как взрослые, так и дети. Центр будет использоваться для проведения концертов, выставок, мастер-классов, различных кружков и секций, а также других интересных мероприятий.

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