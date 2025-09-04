Реконструкцию котельной в Жуковке-2 в Одинцове завершат в октябре

Масштабная реконструкция котельной продолжается в поселке Жуковка-2. Коммунальный объект служил источником тепла с 1976 года, и за десятилетия непрерывной работы его оборудование пришло в негодность.

Готовность котельной составляет уже около 60%. Рабочие смонтировали новые котлы и провели опрессовку трубопровода, чтобы выявить слабые места. Сейчас специалисты прокладывают кабельные лотки, делают внутреннюю газовую обвязку, устанавливают автоматику и фасадные панели, а также собирают новую дымовую трубу.

Согласно графику с 25 сентября нужно приступить к пусконаладке. Строительно-монтажные работы, включая благоустройство территории и вывоз мусора, завершат до конца октября.

Напомним, что котельная была построена в 1976 году, ее мощность составляет 13 гигакалорий в час. Получают тепло от объекта семь многоквартирных домов — более 600 человек. Пробный пуск новых котлов запланирован на 1 октября.