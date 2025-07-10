Реконструкцию котельной в Онуфриеве завершат в Истре до конца 2025 года

В селе Онуфриево муниципального округа Истра идет масштабная модернизация системы теплоснабжения. Завершить модернизацию планируется до конца 2025 года.

В котельной уже закончен демонтаж старого оборудования, продолжаются работы по подготовке оснований под новую технику и монтаж дымовой трубы. В рамках реконструкции здесь заменят четыре старых котла на три современных, энергоэффективных агрегата, установят новые насосы, теплообменники и систему автоматического управления.

Параллельно проводится ремонт самого здания: предусмотрена замена окон и дверей, обновление внутренних помещений, кровли и ограждения.

Котельная в Онуфриеве— важный инфраструктурный объект. Она обеспечивает теплом и горячей водой 14 многоквартирных домов и шесть социальных учреждений, в которых проживает и работает более 1,1 тысячи человек.

После обновления котельная сможет работать более стабильно, снизится риск аварийных ситуаций, а жители села получат надежное теплоснабжение.