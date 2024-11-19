Реконструкцию котельной № 58 провели в Апрелевке под Наро-Фоминском

В рамках масштабной реконструкции в городе Апрелевка успешно завершена замена двух устаревших котлов на новые, современные образцы. Это важное обновление, так как старые котлы обычно характеризуются низкой степенью энергоэффективности и требуют значительных затрат на обслуживание.

Кроме того, в ходе реконструкции были проведены работы в теплокамерах котельной. Теплокамеры играют ключевую роль в системе отопления, обеспечивая не только эффективность теплообмена, но и бесперебойную подачу теплоэнергии.

Благодаря замене котлов и модернизации теплокамер, котельная в Апрелевке теперь способна обеспечить надежную подачу теплоэнергии в зимний период, одновременно снижая эксплуатационные затраты и минимизируя влияние на окружающую среду.

Жители города могут быть уверены, что их дома будут оставаться теплыми и уютными даже в самые холодные дни зимы. Эти меры направлены на повышение комфорта и безопасности жителей, а также на улучшение экологической ситуации в регионе.

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