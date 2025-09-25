Реконструкцию котельной № 25 завершат в Чехове в 2026 году

Для контроля работ по реконструкции котельной и мониторинга начала отопительного сезона глава Чехова Михаил Собакин выехал в котельную № 25 в село Талалихино. Объект отапливает четыре многоквартирных и семь домов частного сектора, а также школу, детский сад и дом культуры «Фортуна».

На объекте провели работы по профилактическому обслуживанию оборудования и заменили насосный агрегат системы отопления. На данный момент установили теплообменное оборудование, насосную группу горячего водоснабжения и два котла. От одного из них подается отопление и горячая вода.

«При общении операторы обратили внимание, что им необходимо еще пройти обучение по управлению новой техникой. Замечание справедливо не только для этого объекта, но и для всех 12 котельных, на которых устанавливается новое оборудование. Подрядчик обязательно проведет обучение, результатом которого станет возможность управления режимами отопления в автоматическом режиме. Также автоматом все показания котельной будут передаваться на основной диспетчерский пункт ресурсоснабжающей организации», — отметил Михаил Собакин.