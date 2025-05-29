Реконструкцию котельной № 13 во Фрязине начнут в 2025 году

Модернизацию системы теплоснабжения обсудили на совещании в администрации Фрязина. Так, в округе проведут масштабные обновления до 2027 года.

Участниками обсуждения стали глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев, представители профильных ведомств и служб. На встрече озвучили планы по модернизации котельной № 13.

Объект обеспечивает теплом и горячей водой около 11 тысяч жителей, 16 социальных учреждений и 45 предприятий. Реконструировать его начнут в этом году.

Другой темой совещания стала работа аварийно-восстановительных служб. Ее планируют привести к единому стандарту, внедрив современные технологии.

«На совещании также проанализировали обращения, поступившие в муниципальный центр управления регионом за последнюю неделю. Отмечен рост числа запросов от жителей, однако все срочные вопросы уже решены. Отдельно обсудили необходимость усилить работу по покосу травы», — отметил Дмитрий Воробьев.