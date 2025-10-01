Реконструкцию котельной на Нахабинском шоссе в Одинцове завершат в 2026 году

Весной этого года стартовала модернизация котельной на Нахабинском шоссе в Звенигороде, и сейчас работы активно продолжаются. Данный коммунальный объект обеспечивает теплом 53 дома и четыре социальных учреждения.

Котельная, несмотря на ремонт, продолжает работу, качество услуг для жителей не снижается. Подрядчик уже смонтировал все технологическое оборудование — до конца года здесь установят новый котел, заменят насосы и приводы, модернизируют три действующих котла. Система будет полностью автоматизирована.

Мощность объекта после реконструкции вырастет на 10% и составит 33 гигакалории — это позволит войти в отопительный сезон с резервом, повысит надежность и эффективность работы.

Кроме того, в этом году планируется смонтировать новую трубу, а демонтаж старой кирпичной конструкции и благоустройство территории произведут весной 2026 года.