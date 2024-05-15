Реконструкцию комплекса переработки ТКО в Коломне завершили на 74% | 360°

Подмосковье

15 мая 2024, 18:41

Реконструкцию комплекса переработки ТКО в Коломне завершили на 74%

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Инспекторы подмосковного Главгосстройнадзора проверили, как идет реконструкция комплекса по обработке, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов «Юг» в Коломне. Ожидается, что после завершения строительства дополнительных сооружений общая производительность очистки фильтрата возрастет на 100 кубометров в сутки.

Застройщик уже приступил пуско-наладке технического оборудования локальных очистных сооружений — готовность первого этапа реконструкции составляет 74%.

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Благодаря увеличению производственных мощностей экологическая безопасность объекта многократно возрастет. Реконструкцию в рамках первого этапа планируется завершить летом этого года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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