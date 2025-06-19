Реконструкцию КДЦ «Заря» в Балашихе провели на 85%

В Балашихе подходит к завершению реконструкция культурно-досугового центра «Заря». Прогресс работ, начавшихся в конце 2023 года, оценил заместитель начальника управления строительного комплекса администрации города Павел Вечтомов вместе с представителями управления культуры.

Сейчас готовность объекта достигла 85%. Проект модернизации включает обновление фасада здания, установку современных инженерных систем, ремонт внутренних помещений, оснащение новым оборудованием и благоустройство прилегающей территории.

После завершения ремонта «Заря» станет еще более многофункциональной: здесь откроются детская школа искусств, библиотека и уникальный Музей войск противовоздушной обороны.

Культурно-досуговый центр, основанный в 1974 году, остается важным местом для жителей Балашихи. В нем работают многочисленные секции: от творческих и хореографических до спортивных и вокальных, предоставляя возможности для развития талантов и активного досуга.