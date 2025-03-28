Реконструкцию Каширского шоссе в Ленинском округе завершат в 2026 году

Реконструкция Каширского шоссе продолжается в Ленинском округе. Строители уже приступили к укладке асфальта на пролетном строении и подходах к путепроводу через трассу А-105. Полностью реконструкцию завершат в 2026 году.

«Также завершено устройство соединительного участка с путепроводом через Каширское шоссе, в ближайшее время здесь планируется приступить к укладке асфальта. Оба путепровода строятся в составе транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. Открыть движение по развязке планируется во втором квартале этого года», — пояснили в Минтрансе Подмосковья.

Вместе с тем продолжаются работы в районе деревни Апаринки. Там возведут путепровод через А-105, а также два подземных пешеходных перехода. Их откроют в третьем квартире 2026-го.

В ходе четвертого этапа работ также построят транспортную развязку на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе, дублеры и разворотные участки.

Кроме того, в составе развязки над основным ходом появится путепровод, которые перераспределит транспортные потоки и обеспечит бессветофорный проезд до Москвы.