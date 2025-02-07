Реконструкцию кабельных линий электросетей проведут в Реутове

В округе запланирована масштабная реконструкция кабельных линий электросетей общей протяженностью около полутора километра. Работы проведут в северной части города, на участке по улице Комсомольской.

Как отметил заместитель главы Реутова Владимир Климов, существующие линии находятся в изношенном состоянии.

«Их реконструкция давно назрела. Мы ожидаем, что результатом работ станет уменьшение количества технологических сбоев, а также обращений жителей по этому вопросу», — сообщил Владимир Климов.

Кабельные линии на улице Комсомольской играют важную роль в распределении электроэнергии в районе. Их модернизация позволит не только повысить надежность электроснабжения, но и существенно снизить риски аварийных отключений. Это, в свою очередь, обеспечит стабильную подачу электроэнергии как для жителей, так и для предприятий, действующих в Реутове.

Работы по реконструкции будут проводиться в рамках программы Министерства энергетики Московской области, нацеленной на повышение надежности электроснабжения потребителей в 2025 году. Эта программа охватит около 35 муниципалитетов Подмосковья.