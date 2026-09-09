Реконструкцию исторической части городского парка начали в Чехове

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Заместитель главы Чехова Александр Богомолов и заместитель министра благоустройства Московской области Станислав Самойлов провели выездное совещание в городском парке культуры и отдыха. Вместе с подрядчиком они обсудили ход реконструкции и вопросы, которые требуют оперативного решения.

Историческая часть парка площадью около девяти гектаров закрылась на реконструкцию в июле. Сейчас специалисты проводят демонтаж, пересаживают деревья и готовят основания для новых дорожек.

В обновленной части парка предусмотрены пешеходные маршруты, лестницы и пандусы, освещение, лавочки, навигация и системы безопасности. Также планируется установить ротонду для выездных церемоний бракосочетания.

Отдельное внимание уделят каскаду прудов и Святому источнику. По данным администрации округа, источник, который ранее пересох, в этом году вновь начал наполняться. Его планируют благоустроить с учетом сохранения природного объекта.

В ходе реконструкции пруды очистят, берега укрепят, обустроят семь пирсов и обновят лодочную станцию. Рассматривается возможность использовать лодки и катамараны, стилизованные под XVIII–XIX века.

Большую сцену планируют сохранить для проведения мероприятий. Кроме того, на территории парка появятся цветники и декоративные кустарники.