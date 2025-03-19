Реконструкцию храма Спаса Нерукотворного Образа в Одинцове завершат в мае

Храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Уборы, построенный в 1697 году графами Шереметьевыми, является одной из главных достопримечательностей региона. Его реконструкцию начали еще в 2022 году — сейчас работы завершены уже на 98%.

Изначально в храме находился уникальный 25-метровый иконостас, но в советское время все внутреннее убранство было уничтожено. Место оставалось заброшенным до 1990-х, пока в 1995 году патриарх Алексий II не благословил его на восстановление.

Решено было начать реконструкцию — работы стали проводить еще в 2022 году. Строители укрепили фундамент, восстановили внутренние сети и благоустроили территорию.

Работы завершены на 98%, осталось выполнить отделку гульбища и мелкие улучшения. Ожидается, что в мае реконструкция будет завершена. При этом специалисты сохранят историческую уникальность храма.