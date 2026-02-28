Реконструкцию хирургического корпуса в Можайске выполнили уже наполовину

На данный момент полностью завершены устройство плит перекрытия, кладка лифтовой шахты, возведение перегородок техэтажа и гидроизоляция подвала. Близки к окончанию устройство стяжек, плоской кровли, лестниц в подвал и штукатурка стен подвала. Высокую готовность демонстрируют фасадные работы и монтаж светопрозрачных конструкций.

Параллельно ведутся внутренние инженерные коммуникации: монтаж систем отопления, вентиляции, слаботочных систем и устройство электроснабжения. Основные усилия сейчас сосредоточены на внутренней отделке и прокладке водоснабжения с канализацией.

После открытия в обновленном здании разместятся хирургическое, травматологическое, гинекологическое и анестезиолого-реанимационное отделения. Новый кластер сможет принимать пациентов не только из Можайска, но и из соседних округов — Волоколамска, Рузы и других территорий. Завершение работ и ввод корпуса в эксплуатацию запланированы на первый квартал 2027 года.