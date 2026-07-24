Реконструкцию городского парка начали в Красногорске

Новую пешеходную зону обустраивают в городском парке Красногорска. Ее длина составит более двух с половиной километров.

На территории установят места для отдыха и освещение.

«Все для того, чтобы можно было в тишине, спокойствии пройтись, подышать свежим воздухом. Очень важно, что прокладывание маршрута проводится с умом, не затрагивая здоровые деревья и не поднимая корни, для того, чтобы экология и, конечно же, сам парк не пострадали», — отметил заместитель председателя совета депутатов Красногорска Богдан Андриянов.

Реконструкция парка — часть масштабной Народной программы «Единой России», которая действует в Подмосковье уже пять лет. За это время отремонтировали около 8 тысяч километров дорог регионального и местного значения. Из почти 780 тысяч наказов, которые поступили от жителей, выполнили 98%.