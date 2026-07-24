Реконструкцию городского парка начали в Красногорске
Новую пешеходную зону обустраивают в городском парке Красногорска. Ее длина составит более двух с половиной километров.
На территории установят места для отдыха и освещение.
«Все для того, чтобы можно было в тишине, спокойствии пройтись, подышать свежим воздухом. Очень важно, что прокладывание маршрута проводится с умом, не затрагивая здоровые деревья и не поднимая корни, для того, чтобы экология и, конечно же, сам парк не пострадали», — отметил заместитель председателя совета депутатов Красногорска Богдан Андриянов.
Реконструкция парка — часть масштабной Народной программы «Единой России», которая действует в Подмосковье уже пять лет. За это время отремонтировали около 8 тысяч километров дорог регионального и местного значения. Из почти 780 тысяч наказов, которые поступили от жителей, выполнили 98%.
«Здорово, на самом деле, что проводится такая большая плодотворная программа, мы как жители рады этому», — поделился житель Красногорска Сергей Безбородов.
До конца года по всему Подмосковью планируют обновить больше 1,5 тысячи дорожных объектов. Это свыше 600 километров региональных трасс, около 700 километров местных дорог, а также подъезды к социальным объектам, СНТ и небольшим деревням. Кроме того, в этом году благоустроят более 400 дворов и 80 общественных пространств. За пять лет в области появилось почти 350 новых парков и скверов, а также проложили больше 3 тысяч километров пешеходных троп.