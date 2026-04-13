Реконструкцию электросетей проведут в парке в Истре

В парке «Фабричный» в Дедовске обновят около 700 метров кабельных линий и усилят надежность освещения. Работы направлены на предотвращение аварий и повышение безопасности посетителей в вечернее время.

Основной причиной обновления стал значительный износ старых кабельных линий. За годы эксплуатации они неоднократно повреждались, что увеличивало риск перебоев в подаче электроэнергии.

Специалисты прокладывают новый бронированный кабель с двойной изоляцией и медными жилами. Такое решение позволит снизить вероятность аварий и продлить срок службы сети. Общая протяженность обновленных линий составит около 700 метров.

Для повышения устойчивости системы территорию парка разделили на два независимых контура питания. Это обеспечит бесперебойную работу освещения даже при возможных неисправностях на одном из участков. Также установят дополнительный щит управления, который позволит обслуживать зоны раздельно.

Работы затрагивают и существующие опоры освещения. Внутри каждой конструкции обновляют проводку и клеммные соединения, а также устанавливают автоматические выключатели. Это повысит безопасность эксплуатации оборудования.

Особое внимание уделено автоматизации системы. Оба щита управления оснастят датчиками освещенности, которые будут самостоятельно включать свет с наступлением темного времени суток.

«Новая система позволит избежать внезапных отключений и обеспечит стабильную работу освещения в парке», — отметил представитель подрядной организации.