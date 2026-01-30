Реконструкцию электросетей проведут в Академии дзюдо в Одинцове

Сейчас рабочие занимаются подвальной частью здания, обустраивают канализацию и демонтируют старые фасады.

«На площадке задействовано 75 человек. Со следующей недели начнется монтаж вентиляции и электросетей. В ближайшие дни ожидаем поставку керамогранита — его будут укладывать в холлах первого и второго этажей. Подрядчик также готовит объект к остеклению: работы стартуют в марте, когда позволит погода. Алюминиевые конструкции планируют завозить поэтапно, сразу с установкой. Полностью завершить реконструкцию планируем до конца 2026 года», — сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов.



Как сообщалось ранее, площадь звенигородской Академии дзюдо превышает 15 тысяч квадратных метров. Комплекс предназначен для проведения не только спортивных, но также культурно-просветительских и зрелищных мероприятий. Здесь сделают удобные раздевалки, современные залы, зону питания и все необходимое для тренировок и соревнований — объект станет максимально комфортным для спортсменов.