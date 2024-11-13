Реконструкцию Дворца культуры «Россия» в Серпухове завершат в декабре

Главное фойе обновляют во Дворце культуры «Россия» в Серпухове. Специалисты уже демонтировали старые конструкции и смонтировали электрические системы.

Сейчас рабочие устанавливают новую систему видеонаблюдения, пожарную и охранную сигнализацию. Также смонтирован каркас будущего гардероба на 960 мест.

Рядом будет раздевалка с комфортной зоной ожидания. Металлоконструкции облицуют стеклянным кирпичом, при этом мрамор сохранят.

Во Дворце культуры установят указатели и светодиодные панели с афишами. Все работы идут за счет средств областного и муниципального бюджетов.

Участвовали в разработке дизайн-проекта специалисты из Санкт-Петербурга. Реконструкцию должны завершить уже в декабре.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».