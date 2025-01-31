Реконструкцию Дома творчества «Созвездие» завершили в Химках

Здание Дома детского творчества «Созвездие» в Химках полностью обновили: как внутри, так и снаружи. Реконструкцию учреждения провели впервые за 40 лет.

Работы стартовали в апреле 2024 года. Специалисты выполнили перепланировку: расширили помещения и разделили кабинеты. Особое внимание уделили безопасности детей, установили современные вентиляционные и противопожарные системы, камеры видеонаблюдения и турникеты. Обновили не только внешний вид здания, но и коммуникации: отопление, водоснабжение и электрику.

«Нашей задачей было сделать, по возможности, еще кабинеты. На цокольном этаже у нас появились два новых хореографических зала с театральными студиями. Мы рады расширению!» — поделилась директор дома детского творчества Анна Прокофьева.

Самыми первыми обновленное учреждение посетили воспитанники, их родители и педагоги. Дети особенно оценили масштаб проведенных работ. Пока строители работали над новым обликом здания, учащиеся временно посещали кружки и секции в школе «Лига первых» и Аэрокосмическом лице.