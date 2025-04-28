Реконструкцию дома № 1 на улице Дружбы в Чехове завершили на 85%

Рабочие приступили к утеплению фасада дома № 1 на улице Дружбы в Чехове. Ремонт экстерьера жилого здания завершен на 85%.

Многоквартирный дом был построен в 2008 году. Как сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, здание пострадало от аварийного обрушения внешней отделки.

На нынешнем этапе реконструкции восстановили несущую способность, а также установили металлический профиль для отделки балконов. Следующим шагом утеплили фасад. Рабочие применили «Термоленд», инновационную технологию, которая позволяет продлить срок службы внешней отделки. На фасады домов установят готовые пластины — утеплитель, обклеенный с двух сторон металлом.

Жители дома одобрили новый цвет экстерьера. Специалисты государственного бюджетного учреждения Московской области «Управление технического надзора капитального ремонта» следят за соблюдением всех норм.