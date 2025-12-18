Реконструкцию детского сада «Радуга» в Химках завершат в 2025 году

Дошкольное отделение «Радуга» на 320 воспитанников готово более чем на 90%. Работы на объекте планируют завершить до конца года.

Специалисты асфальтируют пожарный проезд, укладывают резиновое покрытие, проводят пусконаладочные работы систем и устанавливают новую мебель и оборудование.

Общая площадь детского сада превышает 4,8 тысячи квадратных метров. Учреждение рассчитано на 12 групп, каждая из которых сможет принять по 25 воспитанников. Для детей создаются комфортные условия — предусмотрены светлые игровые и спальные комнаты, удобные раздевалки, буфетные зоны и санузлы.

За качеством выполнения работ и соблюдением графика строительства регулярно следят депутаты совместно с местными жителями. Очередную проверку провели Юлия Ишкова, Инна Монастырская и Валентин Герасимов.

«Проведение таких проверок социально значимых объектов, где отдыхают и развиваются дети, — важная инициатива партии. Это позволяет своевременно выявлять и устранять возможные нарушения, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфорт для наших детей», — отметил депутат Валентин Герасимов.

В детском саду предусмотрены специализированные помещения для музыкальных и спортивных занятий, а также кабинеты для развивающих и творческих активностей. Кроме того, здесь разместятся медицинский блок с процедурным кабинетом и современный пищеблок полного цикла.