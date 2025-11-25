Реконструкцию детского сада № 6 начнут в Наро-Фоминске в декабре

Здание детского сада получит дополнительный этаж. Став трехэтажным, учреждение сможет принимать до 200 детей вместо прежних 140. В нем появятся увеличенный музыкальный зал, просторный зал для физкультуры и отдельные помещения для творческих мастерских. Также расширится территория зоны для прогулок.

Родители получили на встрече подробные ответы на интересующие их вопросы. Проектно-сметная документация находится в стадии разработки, но уже в начале декабря специалисты приступят к демонтажным работам на объекте. После реконструкции детский сад станет современным, светлым и комфортным пространством для малышей.