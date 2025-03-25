Реконструкцию часовни Георгия Победоносца в Реутове завершат к 9 Мая
В Реутове проводят реконструкцию часовни Георгия Победоносца. Мастера уже приступили к художественному оформлению стен.
В центре композиции будет находиться образ Георгия Победоносца.
«Будут изображены сцены, посвященные воинской тематике, и святые покровители российского воинства. Например, образы святого Федора Ушакова, святителя Николая Мерликийского, который является покровителем российского флота, Дмитрия Донского, Сергия Радонежского», — рассказал руководитель иконописной мастерской Юрий Мазин.
Для нанесения разметки на стены использовали специальный проектор, позволивший увеличить изображение в 10 раз. Затем эскизы перенесли на поверхность при помощи кальки и угля. Позже мастера пройдут чистыми красками по каждой части композиции.
Рабочие, в свою очередь, заменят в часовне кровлю, освещение и системы отопления, а также почистят купол.
Реконструкцию завершат до Дня Победы.