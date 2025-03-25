Реконструкцию часовни Георгия Победоносца в Реутове завершат к 9 Мая

«Будут изображены сцены, посвящённые воинской тематике»: в часовне Георгия Победоносца в Реутове началась роспись стен
Фото: «Будут изображены сцены, посвящённые воинской тематике»: в часовне Георгия Победоносца в Реутове началась роспись стен/Ксения Казакова

В Реутове проводят реконструкцию часовни Георгия Победоносца. Мастера уже приступили к художественному оформлению стен.

В центре композиции будет находиться образ Георгия Победоносца.

«Будут изображены сцены, посвященные воинской тематике, и святые покровители российского воинства. Например, образы святого Федора Ушакова, святителя Николая Мерликийского, который является покровителем российского флота, Дмитрия Донского, Сергия Радонежского», — рассказал руководитель иконописной мастерской Юрий Мазин.

Для нанесения разметки на стены использовали специальный проектор, позволивший увеличить изображение в 10 раз. Затем эскизы перенесли на поверхность при помощи кальки и угля. Позже мастера пройдут чистыми красками по каждой части композиции.

Фото: Ксения Казакова
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Фото: Ксения Казакова
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Фото: Ксения Казакова
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Фото: Ксения Казакова
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Рабочие, в свою очередь, заменят в часовне кровлю, освещение и системы отопления, а также почистят купол.

Реконструкцию завершат до Дня Победы.

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