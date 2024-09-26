Реконструкцию бульвара Болотова завершили в Пущине

В Пущине завершена реконструкция Центрального бульвара имени Андрея Болотова, ставшего настоящим украшением города. Работы, начатые в 2023 году по поручению губернатора Андрея Воробьева, были направлены на максимальное сохранение исторического облика бульвара при полном обновлении зон отдыха и прогулочных аллей.

Основная часть работ была выполнена в прошлом году: произведено мощение тротуарной сети, облицовка подпорных стен клинкерной плиткой и укладка декоративных плит из архитектурного белого бетона. Установлены новые опоры освещения, что позволило модернизировать систему освещения и создать архитектурную подсветку.

Сегодня бульвар Болотова — это комфортная зона отдыха, оборудованная камерами видеонаблюдения, новыми удобными скамейками, малыми архитектурными формами, беседками и качелями. Для удобства маломобильных граждан предусмотрены пандусы. Прогулочная аллея с клумбами и цветниками, на которой расположены информационные стенды с биографией ученого, стала популярным местом отдыха среди горожан.

В текущем году была модернизирована контейнерная площадка для улучшения эстетического восприятия благоустроенного пространства. Также проведены дополнительные работы по укладке плитки на подпорных стенах, что позволило торговым объектам гармонично вписаться в современный облик бульвара.

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