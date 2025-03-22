Реконструкцию боя у реки Шпрея в Германии в 1945 году покажут в Дубне

Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна

В Дубне покажут историческую реконструкцию эпизода штурма Берлина в 1945 году. Мероприятие пройдет 19 апреля на озере в парке семейного отдыха.

Посетители увидят захват немецкого плацдарма на западном берегу реки Шпрее, подавление огневой точки и последующее взятие Рейхстага. В постановке будут задействованы более 100 человек — члены клуба исторической реконструкции.

Основные события реконструируют на восточной части озера, где задействуют реплики того времени — бронеавтомобили, пушки, танки, гвардейский миномет «Катюша». Планируется использование спецэффектов и пиротехники.

Отметим, члены клуба исторической реконструкции много лет визуализируют сражения Великой Отечественной войны.

«Уверен, это позволит погрузиться в историю страны, оценить масштаб событий, происходивших 80 лет назад», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

В итоге водная преграда будет преодолена, немецкая огневая точка подавлена и взят Рейхстаг.

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