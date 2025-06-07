Реконструкцию боя СВО покажут в парке «Патриот» в Одинцове 12 июня

Зрелищная и масштабная реконструкция современного боя пройдет в парке «Патриот» в День России, 12 июня. Начало мероприятия — в 14:00.

Зрители реконструкции станут свидетелями воссоздания одного из эпизодов специальной военной операции — по освобождению Новороссии от националистов.

Опытные реконструкторы воспроизведут реалии современного боя с бронетехникой, стрельбой и мощными пиротехническими эффектами. Обещают полное погружение в атмосферу сражения — грохот выстрелов, дым от взрывов, а также динамичные действия на полигоне. Покажут свои боевые возможности легендарные советские танки — от маневров и скорости до владения пушкой.

Посещение реконструкции полностью бесплатное. Вход открыт для всех, возрастных ограничений нет.

Мероприятие пройдет на музейной площадке № 1, в районе трибуны А зоны Скоростного спуска.