Реконструкцию «Битва за Москву. Подольские курсанты» показали в Подольске

В Подольске реконструировали бой курсантов артиллерийского и пехотного училищ под Москвой. Порядки тысячи человек пришли на представление.

Среди зрителей были глава округа Григорий Артамонов, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Реконструкцию провели на площади Славы в Подольске. Недалеко от этого места курсанты артиллерийского и пехотного училищ в 1941 году проходили подготовку, а потом отправились на Ильинский рубеж. С поля боя не вернулись почти две с половиной тысячи человек.

Реконструкторы передали детали боя: наступление фашистов, атаки и радость от первой победы.

«Всегда будем помнить наших мужественных и стойких защитников, благодаря которым была спасена Москва, а впоследствии и вся страна. Сила Подольска — в нашей истории», — сказал Григорий Артамонов.