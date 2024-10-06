Реконструкцию «Битва за Москву. Подольские курсанты» показали в Подольске
В Подольске реконструировали бой курсантов артиллерийского и пехотного училищ под Москвой. Порядки тысячи человек пришли на представление.
Среди зрителей были глава округа Григорий Артамонов, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.
Реконструкцию провели на площади Славы в Подольске. Недалеко от этого места курсанты артиллерийского и пехотного училищ в 1941 году проходили подготовку, а потом отправились на Ильинский рубеж. С поля боя не вернулись почти две с половиной тысячи человек.
Реконструкторы передали детали боя: наступление фашистов, атаки и радость от первой победы.
«Всегда будем помнить наших мужественных и стойких защитников, благодаря которым была спасена Москва, а впоследствии и вся страна. Сила Подольска — в нашей истории», — сказал Григорий Артамонов.
День памяти Подольских курсантов утвердили, когда в ноябре 2018 года депутаты городского Совета обратились в областной парламент с просьбой внести поправки в региональный закон «О праздничных днях и памятных датах Московской области». Изменения вступили в силу 4 апреля 2019 года.
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