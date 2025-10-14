Реконструкцию бассейна «Дельфин» завершат в Дмитрове в ноябре

Специалисты уже завершили ремонт фойе бассейна — установили новые двери и покрасили стены. Закуплена новая мебель. Сейчас идет замена старого кровельного покрытия. Над чашей бассейна смонтируют современный прозрачный поликарбонат, что существенно улучшит микроклимат помещения и снизит теплопотери.

Для маломобильных групп населения планируют установить стационарный подъемник у входа и переоборудовать раздевалки. Также будет смонтирован такой же мобильный подъемник для комфортного спуска в воду, как и в бассейне «Кашалот» в Яхроме.

На время ремонта все тренировки воспитанников секции плавания перенесены в бассейн «Кашалот». «Мы все с нетерпением ждем, когда вернемся на занятия в свой любимый „Дельфин“, тем более, что теперь он станет еще лучше, современнее, удобнее», — поделились юные пловцы и их тренер.

Окончание реконструкции запланировано на ноябрь текущего года.

«Мы делаем все необходимое, чтобы спортивные объекты округа отвечали современным требованиям, были безопасными, удобными и доступными для всех жителей округа, особенно для людей с ограниченными возможностями здоровья», — подчеркнул Михаил Шувалов.