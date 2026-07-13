Реконструкцию автовокзала завершат в Ногинске в 2027 году

Уже в следующем году жители и гости Богородского округа смогут оценить позитивные изменения в центре Ногинска — продолжается масштабная модернизация автовокзала, которая затронет как внешний облик здания, так и его внутреннее пространство. Проект учитывает все современные требования к комфорту и безопасности пассажиров, чтобы сделать пребывание на автовокзале максимально удобным.

Работы стартовали в мае текущего года. Для обеспечения безопасности зону проведения реконструкции оградили. На полтора года остановки маршрутов № 3, 31, 34, 41, 43, 322, 382 и 1209 для посадки пассажиров временно перенесены на улицу Комсомольскую. Разрешение на проведение работ выдано Главным управлением государственного строительного надзора Московской области.

На текущем этапе осуществляется отключение здания от сетей инженерно‑технического обеспечения — в том числе от систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения. Параллельно завершаются работы по ручному демонтажу конструкций. В конце месяца на площадку должна прибыть крупная спецтехника: она поможет оперативно демонтировать и вывезти крупногабаритный мусор. Такой подход позволит не захламлять строительный участок и организовать дальнейшие работы максимально эффективно. Ход реконструкции соответствует утвержденному графику.

Проект предусматривает серьезные архитектурные изменения: площадь здания увеличится за счет надстройки второго этажа, а внешний вид и стиль автовокзала будут полностью обновлены с применением современных отделочных материалов. Пассажиров ждет комфортная инфраструктура: просторный зал ожидания, кассы, туалеты, в том числе санузел, адаптированный для маломобильных граждан, а также зона для мам с детьми. Кроме того, в здании появятся кафе и магазины — это сделает ожидание рейса более приятным и удобным. Завершить все работы планируется в IV квартале 2027 года.