Реконструкцию аттракциона «Роллер.Бан» завершили в Истре

К этому сезону аттракцион преобразился не только технически, но и визуально, став настоящим украшением лесопарка «Шишкин лес». Трасса, длиной более 150 метров, которую держат 25 силовых опор, установленных на 75 сваях, буквально парит над землей, петляя сквозь вековые сосны.

Это единственный подобный объект во всей Московской области. Перед запуском в этом сезоне была проделана колоссальная работа. Особая гордость — новое декоративное оформление. Все опоры украшены специальным канатом и покрыты атмосферостойким лаком.

Общая длина каната составляет около 12 километров. Теперь «Роллер.Бан» органично смотрится в лесном ландшафте.

Завершены все необходимые пусконаладочные работы: подрядчики провели очистку опор, нанесли трехслойное защитное покрытие и протестировали аттракцион. График работы в новом сезоне будет корректироваться в зависимости от погоды и потока посетителей.