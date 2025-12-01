Реконструкцию Академии дзюдо в Одинцове выполнили на 23%

Масштабная реконструкция звенигородской Академии дзюдо продолжается в Одинцовском округе. Подрядчик завершил демонтаж внутри здания, осталось только снять старый фасад. Кровельные работы также почти выполнены, в помещениях сделана большая часть перегородок из газобетонных блоков и кирпича.

Рабочие продолжают штукатурить стены и готовить основания под полы с утеплением и звукоизоляцией. Систему отопления смонтировали примерно на 30%.Сейчас на объекте работают 85 человек и пять единиц техники.

Черновой этап должен быть закрыт до конца года. Скоро в здание подадут тепло, после чего начнется монтаж сетей — водопровода, канализации и электрики. После обновления в Академии будут удобные раздевалки, современные тренировочные зоны, залы для игровых видов спорта, художественной гимнастики и единоборств. Главная арена позволит проводить соревнования разного формата — от минифутбола до гандбола и волейбола.

Напомним, что здание построили в 2012 году, но почти 10 лет оно было закрыто и постепенно приходило в негодность. Сейчас Академия проходит полное обновление по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Открытие состоится в 2026 году.