Реконструкция Звездной площади началась в Серпухове

В Серпухове проводятся работы по благоустройству Звездной площади. Уже завершен демонтаж старой плитки, лавочек и урн, а также уложен кабель для установки опор освещения.

Ведется планировка территории, и в ближайшее время ожидается завоз материалов для монтажа основания.

В рамках проекта предусмотрена замена старой плитки на гранитную широкоформатную, которая отличается высокой долговечностью и модернизация системы наружного освещения.

Кроме основных работ, также планируется устройство тротуара вдоль дома № 146 на улице Ворошилова.

Безопасность и комфорт остаются приоритетом при проведении всех работ по благоустройству. Площадь объекта останется прежней, все зеленые насаждения будут сохранены.

Важно отметить, что мемориал «Черный тюльпан» останется на своем месте. В настоящее время он находится на хранении в МБУ «Комбинат благоустройства», и будет приведен в порядок для установки по завершении всех работ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».