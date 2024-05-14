Реконструкция железнодорожной станции началась в Лобне | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 09:27 Реконструкция железнодорожной станции началась в Лобне Телеканал «360»

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Первый этап реконструкции железнодорожной станции начался в Лобне. Вскоре тут появится конкорс с эскалаторами, лифтами и туалетами.

Сегодня станция Лобня — одна из самых загруженных на Савеловском направлении, ежедневно ей пользуются тысячи пассажиров. Через нее проходят не только пассажирские, но и грузовые составы. Поэтому, прежде чем построить современный конкорс, необходимо провести огромную подготовительную работу по переустройству железнодорожных путей. Этот этап уже начался.

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Сначала необходимо разобрать старые пути и уложить новые. Их кладут по современным технологиям с использование виброматов и геотекстиля для снижения шума от электричек. Сейчас строители согласовывают так называемые окна — временные промежутки, когда необходима остановка движения. Для этого будут выбирать выходные дни и обязательно организуют дополнительные автобусные маршруты, чтобы пассажиры не почувствовали неудобства.

Кроме того, уже построена часть временной деревянной платформы, начинается установка нового программного обеспечения. Все этапы большого пути заказчик согласовывает с главой городского округа Лобня Анной Кротовой.

«Здесь будет построено два временных моста на период строительства конкорса. Основные проектные решения были утверждены две недели назад и направлены на согласование в Московскую железную дорогу для подписания концепции развития станции и пассажирской инфраструктуры», — рассказал заместитель начальника Московской дирекции капитального строительства Дмитрий Дергачев.

Когда завершатся работы по переустройству путевого хозяйства, начнется строительство конкорса. Это будет мини-вокзал со всем необходимым для пассажиров: залами ожидания, кассами, туалетами, лифтами и эскалаторами.

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