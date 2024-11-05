Реконструкция водозаборного узла в Горках Ленинских завершится в 2024 году

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховски й проверил реконструкцию водозаборного узла № 8 в поселке Горки Ленинские и работы на очистных сооружениях. Он сообщил, что жители получат чистую воду до конца 2024 года.

Рабочие приступили к очистке иловых карт. Администрация Ленинского округа попросила увеличить мощность очистных сооружений практически в два раза. Поручение выполнили.

«Подрядчик взял на себя повышенные обязательства ускорить выполнение работ. Буквально в декабре 2024 года мы приступим к строительно-монтажным работам на данном участке», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Строительство новых очистных сооружений планируют завершить до конца 2025 года.

Водозаборный узел № 8 тоже требовал ремонта. Его построили в 1980 году. Здание износилось на 65%, поэтому здесь приступили к обновлению двух артезианских скважин и бурению новой скважины .

«Водозаборный узел № 8 — крайне важный объект как для городского округа, так и для всей Московской области. Уверены, что в этом году местным жителям мы дадим чистую воду. Все работы будут выполнены в срок. Останутся незначительные моменты по благоустройству, которые будут выполнены в теплый период», — добавил Антон Велиховский.

Антон Велиховски й сообщил, что федеральная программа «Чистая вода» действует в России восемь лет. В этом году на территории области сдадут еще 48 объектов. Наличие исправных водозаборных узлов позволит обеспечить население качественной водой, а процесс очистки будет проходить по новейшим технологиям.

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