Реконструкция «Внуковской школы» в Дмитрове завершится в 2026 году

В Подмосковье продолжается строительство нового учебного корпуса, который возводят по госпрограмме за счет регионального бюджета. Сейчас объект готов примерно на 50%. На площадке ведут кладку перегородок на третьем этаже, монтируют вентиляционные короба, выполняют электромонтажные и сантехнические работы, делают стяжку пола, устанавливают окна и витражи, а также занимаются фасадом.

Новый корпус рассчитан на 350 учеников. В нем разместят учебные классы, помещения для групп продленки, спортивный и актовый залы, столовую с пищеблоком, библиотеку с медиатекой и рабочие зоны для педагогов и администрации. Также обустроят 14 основных и 13 специализированных кабинетов, среди которых аудитории естественно-научного профиля, лингафонные кабинеты, классы информатики и мастерские для трудового обучения.

На территории вокруг здания появятся спортивные и игровые площадки, зоны отдыха и пространства для школьных мероприятий. Завершить строительство и открыть новый корпус планируют в 2026 году.