Реконструкция участков теплосети по улице Спасателей началась в Жуковском

Работы по обновлению системы теплоснабжения по улице Спасателей в Жуковском продлятся до 18 августа 2025 года. В связи с этим будут временно перекрывать некоторые участки автомобильных дорог.

Работы выполнят в три этапа. С 20 мая по 20 июня 2025 года перекроют участок дороги на улице Менделеева: от пересечения с улицами Мясищева и Спасателей до пересечения с улицей Гагарина. С 21 июня по 14 августа откроют одностороннее движение по улице Спасателей в сторону улицы Луч. С 15 августа до 18 августа текущего года закроют сквозной проезд по улице Спасателей.

Представители администрации городского округа Жуковский отметили, что обновление системы теплоснабжения на этом участке поможет повысить качество предоставляемых жителям услуг, снизит количество аварий, увеличит надежность и стабильность сетей.