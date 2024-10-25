Реконструкция участка МКАД начнется в северной части Реутова

В Реутове готовятся к работам по реконструкции МКАД от шоссе Энтузиастов до развязки с улицей Молдагуловой и Новоухтомским шоссе. Власти обсудили с горожанами схему движения на этом отрезке.

Выездную встречу с жителями города провел начальник управления строительства и транспорта администрации муниципалитета Евгений Бекяшов. Горожанам объяснили, как в период реконструкции будет организовано дорожное движение. Участники встречи, в свою очередь, внесли предложения в проект. Горожан интересовало, насколько удобным будет выезд из города.

«Среди них был заезд с Ивановского моста на круговом движении на улицу Некрасова», — рассказал Евгений Бекяшов.

Проект предполагает, что будут сделаны боковые проезды со стороны Реутова и реконструированы развязки. Полученные от горожан предложения администрация направит разработчикам.

Житель улицы Реутовских Ополченцев Олег Моисеенко отметил, что встреча была очень полезной.

«Администрация города прилагает усилия для того, чтобы все наши пожелания были учтены», — заявил он.

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