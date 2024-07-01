Реконструкция центральной части Солнечногорска начнется в 2026 году

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков провел обход в административном центре. Он осмотрел улицы вместе с неравнодушными жителями. Во время проверки нашли нарушения по содержанию территории и состоянию контейнерных площадок. Также возникли вопросы к благоустройству Советской площади.

Скоро в центральной части Солнечногорска проведут реконструкцию. По словам Константина Михальков, в 2025 году будет обновлена документация в рамках проекта благоустройства 2019 года, а еще через год эксперты приступят к работам. Во время обхода решили и судьбу торговых объектов на Советской площади. Они мешают жителям близлежащих домов. Новое местоположение ярмарки выберут с учетом мнения жителей.

«Разные темы обсудили с активистами центральной части города. Много нареканий к текущему содержанию территорий. Кронирование деревьев, покос, ремонт тротуаров — все эти работы проведем в июле. Через месяц опять встретимся с жителями и проверим, исправились ли коммунальщики», — отметил глава г. о. Солнечногорск Константин Михальков.

Обратили внимание и на вход в подвальное помещение в доме № 9 по улице Советская, где ранее располагались торговые объекты. Вопрос о приведении локации в порядок решат совместно с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору области.

Также глава округа поручил разработать новый проект организации дорожного движения, который запретит парковку рядом с контейнерными площадками у дома № 6 по улице Советская.

Глава округа успел пообщаться и с жильцами дома № 5 по улице Баранова. Они пожаловались на плохие дороги во дворе, скопление воды у одного из подъездов после дождей и работу управляющей компании. Руководитель муниципалитета поручил рассмотреть вопрос о включении территории в план комплексного благоустройства на следующий год.

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