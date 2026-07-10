Сегодня 09:31 Реконструкция центрального рынка началась в Домодедово Подмосковье

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Подмосковье

Современный двухэтажный сельхозрынок появится в центре Домодедова в результате реконструкции. Демонтаж старых конструкций проводится таким образом, чтобы добросовестные арендаторы торговых точек смогли работать в бесперебойном режиме. Новое торгово-гастрономическое пространство придет на смену старому рынку, который не только морально устарел, но не соответствовал санитарным нормам, что замечали не только надзорные ведомства, но и сами местные жители.

Местные жители сообщили корреспонденту 360.ru, , что на старом рынке не один раз замечали нарушение санитарных норм. Строительство новой торговой точки они поддерживают. «Я считаю, что уже давно пора было обновить рынок. Потому что, честно говоря, каждый день, идя на работу, я наблюдаю эти грязные ларьки. Было бы супер, если бы здесь создали какой-то более современный цивилизованный торговый центр», — отметила жительница Домодедова Аксинья.



Во время реконструкции торговля останавливаться не будет. Добросовестным арендаторам рынка были организованы новые места, сообщила представитель нового инвестора проекта Людмила Попова в беседе с 360.ru. «Многоэтапный проект реконструкции реализуется благодаря всесторонней поддержке правительства Московской области и непосредственно администрации городского округа Домодедово», — сказала она.

Фото: Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева / Telegram



Реконструкция центрального городского рынка в Домодедове началась с учетом мнения граждан. На протяжении нескольких лет к старому нестационарному рынку было большое количество претензий. «Администрация округа, надзорные ведомства регулярно направляли претензии по содержанию территории, соблюдению санитарных норм. От жителей округа также было много обращений», — отметила глава округа Евгения Хрусталева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».



Городу давно необходим именно круглогодичный центр торговли сельхозпродукцией, в свою очередь, поделилась другая жительница Домодедова Наталья. «Чтобы точки были круглогодичными, чтобы мы могли всегда там покупать, а не только летом. Вот и торговый центр нам еще нужен. У нас город большой, а всего два торговых центра на город, поэтому я исключительно за», — заключила женщина.

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Появится современный рынок с фудкортом Одновременно с демонтажом проводится подготовка нового городского сельскохозяйственного рынка. На месте старого стихийного места торговли возведут современный двухэтажный торговый комплекс общей площадью почти пять тысяч квадратных метров. По боковым сторонам первого этажа расположатся продуктовые магазины. Но ядром комплекса останется центральная часть здания, где сохранится торговля в формате рынка, но с современными коммуникациями и средствами гигиены для персонала.

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Также у комплекса планируется второй антресольный этаж. Там новый собственник разместит стильную зону фудкорта и корнеры. Зона фудкорта будет выполнена в трендовом минималистичном дизайне и с использованием современных материалов. Цветовое решение будет соответствовать натуральной гамме — бежевые, коричневые и серые тона. Особенностью фудкорта станет зона с панорамным остеклением, следует из рендеров проекта.