Реконструкция центрального парка в Лобне завершится в августе

Реконструкция центрального парка в Лобне проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Подрядчик планирует закончить в августе. Для посетителей уже открыли прогулочную зону.

В парке культуры и отдыха в Лобне прошел мастер-класс «Фитнес-танцы». Его провела тренер Алина Федотова. Взрослые и дети насладились общением и спортивной атмосферой на открытом воздухе.

Участники мероприятия отметили, что подобные мастер-классы приобщают людей к здоровому образу жизни. Они поблагодарили тренера за проведенное время.

Мастер-класс прошел в прогулочной зоне. Ее уже открыли для посетителей. Полную реконструкцию центрального парка культуры и отдыха завершат в августе. Работы реализуются в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

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