Реконструкция цементного завода в Коломне завершится в июне | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 14:30 Реконструкция цементного завода в Коломне завершится в июне Главгосстройнадзор МО

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Цех помола цементного завода «ХОЛСИМ (РУС)» в Коломне обновят к июню. Модернизация позволит до минимума снизить негативное воздействие на окружающую среду и выбросы в атмосферу.

Главгосстройнадзор Подмосковья сообщил, что готовность объекта составляет уже 95%. Сейчас специалисты выполняют пусконаладку. В здании обновили помольное оборудование и установили новые редукторы шаровых цементных мельниц взамен устаревших и изношенных.

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На территории завода завершают реконструкцию здания, где располагаются машинный цех, склады, лаборатория, кабинеты, слесарная мастерская и другие помещения.

Завершить реконструкцию планируется к концу июня.

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