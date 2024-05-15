Реконструкция цементного завода в Коломне завершится в июне | 360°

15 мая 2024, 14:30
Реконструкция цементного завода в Коломне завершится в июне
Цех помола цементного завода «ХОЛСИМ (РУС)» в Коломне обновят к июню. Модернизация позволит до минимума снизить негативное воздействие на окружающую среду и выбросы в атмосферу.
Главгосстройнадзор Подмосковья сообщил, что готовность объекта составляет уже 95%. Сейчас специалисты выполняют пусконаладку. В здании обновили помольное оборудование и установили новые редукторы шаровых цементных мельниц взамен устаревших и изношенных.
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На территории завода завершают реконструкцию здания, где располагаются машинный цех, склады, лаборатория, кабинеты, слесарная мастерская и другие помещения.
Завершить реконструкцию планируется к концу июня.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности развития импортозамещения в регионе. Несмотря на сложные внешние вызовы, в области строят новые производства. Уже реализовали 77 проектов, еще 84 — сейчас в работе.
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Коломна
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