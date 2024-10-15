Реконструкция тепловых сетей завершилась в Реутове

Специалисты закончили работы по реконструкции тепловой сети в городском округе. Теперь новую линию должны будут переподключить к котельной № 2.

Жителей города предупредили, что на время работ с 8.00 до 24.00 16 октября будет отключено горячее водоснабжение и центральное отопление в ряде жилых домов.

Это здания по четной стороне улицы Гагарина, со второго по дом № 42/10, дома № 2, 3, 5, 10, 12, 9, 11, 13, 17, 21, 37, 39 на проспекте Мира, дом № 30 на улице Советской, № 6, 8 (включая первый, второй и третий корпусы) на Парковой и дома № 2, 4 и 6 на улице Победы.

Отопления также не будет в детских садах, расположенных на проспекте Мира, 6, 6а, 15, и на улице Гагарина, 8 и 20.

Работы будут вести около 30 специалистов и четыре единицы техники. Глава городского округа Филипп Науменко рассчитывает, что все будет выполнено раньше запланированного срока. «Тем не менее, предусмотрели выделение обогревателей тем, у кого температура в квартирах упадет ниже комфортного уровня», — пообещал руководитель муниципалитета.

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