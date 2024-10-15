Реконструкция светского салона XIX века прошла в Красногорске

Катарина Шитт из Санкт-Петербурга реконструкцией увлеклась более 20 лет назад. Но тогда это были не веера и пиджаки, а военно-исторические события. В полях под обстрелами она перевоплощалась в трубача или адъютанта. А пять лет назад решила, что размеренная светская жизнь ей больше по нраву. Лариса Банакова из Москвы начала заниматься историческими нарядами два года назад. Пришла, чтобы научиться бальным танцам, а теперь знает все па и демонстрирует красивые образы.