Реконструкция светского салона XIX века прошла в Красногорске

Мероприятие посвятили юбилею последнего владельца усадьбы «Знаменское-Губайлово» Сергею Полякову. Антураж великосветского приема помогла создать мастер по историческим костюмам, автор выставки Лилия Иванова.
В экспозиции представлены реконструкции платьев вдовствующей императрицы Марии Федоровны, белье, которое носили в 1890-е годы, костюмы повседневные, для скачек, всевозможные туалеты для разного вида деятельности.
Катарина Шитт из Санкт-Петербурга реконструкцией увлеклась более 20 лет назад. Но тогда это были не веера и пиджаки, а военно-исторические события. В полях под обстрелами она перевоплощалась в трубача или адъютанта. А пять лет назад решила, что размеренная светская жизнь ей больше по нраву. Лариса Банакова из Москвы начала заниматься историческими нарядами два года назад. Пришла, чтобы научиться бальным танцам, а теперь знает все па и демонстрирует красивые образы.
Выставка Лилии Ивановой будет работать в усадьбе в течение месяца. Окунуться в историю салона серебряного века можно до 3 ноября.