Реконструкция станции МЦД-4 Железнодорожная в Балашихе завершится в 2026 году
В Балашихе продолжается второй этап масштабной модернизации станции Железнодорожная четвертой линии Московских центральных диаметров. Специалисты обновят платформы № 3 и № 4, а также обустроят Северный вестибюль и выходы на перроны.
В начале осени рабочие полностью завершили возведение новой пассажирской платформы № 3 вместе со сходом. Сейчас подрядчики работают над платформой № 4: старую уже демонтировали, уложили фундаментную плиту для схода и установили пролетное строение.
Кроме того, рабочие разрабатывают котлован под основание платформы, проводят монтаж и гидроизоляцию фундаментных конструкций, а также бетонирование стоек.
Параллельно возводят Северный вестибюль, который после завершения работ превратится в терминал площадью свыше 5,7 тысячи квадратных метров.
Станцией Железнодорожная ежедневно пользуются свыше 60 тысяч человек.
Завершить работы планируется во втором квартале будущего года.