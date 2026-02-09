Реконструкция стадиона в Можайске вышла на этап строительства навеса

В Можайске продолжаются работы по масштабной реконструкции стадиона «Спартак». Строители завершили бетонирование каркаса основного здания и готовятся к возведению навеса для трибун.

Ключевой этап — создание бетонной конструкции трибун, которая станет основой для установки сидений и лестниц. Также завершаются работы по бетонированию вылетов, парапетов и опорных колонн, которые будут поддерживать крышу.

Внутри здания продолжается демонтаж вспомогательных конструкций и приведение в порядок монолитных конструкций. Параллельно ведутся работы по устройству инженерных коммуникаций.

После реконструкции, завершение которой запланировано на 2026 год, стадион преобразится. Он получит современное футбольное поле с подогревом и дренажем, легкоатлетические секторы, спортивные площадки и административный комплекс с раздевалками, медицинским кабинетом и трибунами на 1562 места, защищенными навесом. Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры